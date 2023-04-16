Форвард «Лацио» Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате ДТП 

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оказался в одной из римских больниц после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее 33-летний футболист попал в ДТП в Риме на своем автомобиле. Местный трамвай, нарушив правила дорожного движения, пересек улицу на красный свет и столкнулся с транспортом игрока «орлов».

По информации источника, в результате аварии итальянец получил растяжение связок позвоночника и сложный перелом ребра. Сейчас он располагается в одной из римских клиник.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Лацио» Иммобиле принял участие в 30 матчах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.