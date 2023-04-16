«Герта» объявила об отставке Шварца с поста главного тренера 

Сандро Шварц официально покинул должность главного тренера «Герты». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новость об увольнении тренер узнал в процессе тренировки команды.

Отметим, что 44-летний специалист возглавил немецкий клуб в начале нынешнего сезона. Под его руководством «Старая дама» провела 29 матчей, одержала пять побед, потерпела 17 поражения и семь встреч сыграла вничью и в настоящий момент занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 22 очка после 28 проведенных игр.

Ранее сообщалось, что сменить немца но посту наставника «Герты» может бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль.

Напомним, что до «Герты» Шварц руководил московским «Динамо» (с 2020 по 2022 годы).