Президент «Оренбурга» считает, что арбитр грамотно выполнил свою работу в матче с «Локомотивом» 

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил судейские решения Василия Казарцева в матче 23-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:4).

«Пытаюсь не комментировать работу арбитров, так как могу быть субъективен. Явных претензий по сегодняшней игре к судье у нас нет. Кажется, что все решения были верны. Работа проделана достаточно грамотная», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка после 23 матчей. «Локомотив» располагается на десятом месте, набрав 28 очков.