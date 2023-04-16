Губерниев уверен, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство РПЛ в следующем сезоне

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги встречи «Оренбурга» и «Локомотива» (1:4) в рамках 23-го тура РПЛ.

«В этой игре особенно выделялся Дзюба. Удачный трансфер для «Локомотива». Вопрос только состоит в том, это настолько сильный игрок или уровень нашего чемпионата такой слабый? В любом случае, он отлично выступил. Все больше убеждаюсь в том, что «Локомотив» навяжет борьбу за чемпионство в следующем сезоне», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В матче против «Оренбурга» 34-летний нападающий москвичей Артем Дзюба отличился тремя результативными передачами.

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 23 проведенных матчей.