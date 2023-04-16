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Молодежная сборная России получила приглашение на турнир в Бразилии 

В мае запланирован международный турнир под эгидой БРИКС среди молодежных национальных команд. 
Молодежная сборная России получила приглашение на турнир в Бразилии 
16 апреля 2023 17:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Александр Любарский/РФС

Юношескую сборную России по футболу до 17 лет пригласили принять участие в международном турнире под эгидой БРИКС. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, соревнование состоится в Бразилии в мае 2023 года. Планируется, что в турнире примут участие юношеская сборная Бразилии того же возраста и команды этой страны с футболистами 2006-го года рождения.

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА запретили командам из России, в том числе и сборным, принимать участие в международных турнирах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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