Молодежная сборная России получила приглашение на турнир в Бразилии 

Юношескую сборную России по футболу до 17 лет пригласили принять участие в международном турнире под эгидой БРИКС. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, соревнование состоится в Бразилии в мае 2023 года. Планируется, что в турнире примут участие юношеская сборная Бразилии того же возраста и команды этой страны с футболистами 2006-го года рождения.

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА запретили командам из России, в том числе и сборным, принимать участие в международных турнирах.