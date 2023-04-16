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Голевая передача Миранчука помогла «Торино» сыграть вничью с «Салернитаной»

Российский футболист ассистировал Арнальдо Санабрии.
16 апреля 2023 17:58
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Торино» сыграли вничью с «Салернитаной» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт гостями на 9-й минуте, отличился Тонни де Вильена. На 57-й минуте хозяева сравняли счет после точного удара Арнальдо Антонио Санабрии, который нанес его после голевой передачи российского футболиста Алексея Миранчука. Для него эта передача стала шестой в сезоне за «Торино». На счету Миранчука также четыре забитых гола.

«Торино» набрал 39 очков в 30 играх и поднялся на 10-е место в Серии А. «Салернитана» набрала 30 очков и занимает 15-е место.

В 31 туре 22 апреля «Торино» сыграет в гостях с «Лацио», а «Салернитана» примет «Специю».

Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур

«Торино» - «Салернитана» - 1:1 (0:1)

Голы: Арнальдо Антонио Санабрии, 57 – Тонни де Вильена, 9

источник: «Советский спорт»
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