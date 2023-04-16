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«Арсенал» потерял очки, упустив победу над «Вест Хэмом»

Отставание «Манчестер Сити» от лидера АПЛ составляет четыре очка. 
«Арсенал» потерял очки, упустив победу над «Вест Хэмом»
16 апреля 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Вест Хэм»

Футболисты «Арсенала» в гостях не смогли обыграть «Вест Хэм» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча английских клубов завершилась со счетом 2:2.

В составе «канониров» голы забили нападающий Габриэл Жесус (7-я минута) и полузащитник Мартин Эдегор (10). За хозяев поля забитыми мячами отличились форварды Мохамед Саид Бенрахма (33) и Джаррод Боуэн (54).

На 52-й минуте встречи нападающий гостей Букайо Сака не реализовал пенальти.

Таким образом, «Арсенал» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка после 31 проведенного матча. Подопечные Микеля Артеты имеют отрыв от «Манчестер Сити» в четыре очка, с учеты игры в запасе у «горожан».

«Вест Хэм» располагается на 15-й строчке с 31-м очком.

АПЛ

31-й тур

«Вест Хэм» (Лондон) – «Арсенал» (Лондон) – 2:2 (1:2)

Голы: Бенрахма, 33. Боуэн, – 54. Жесус, 7. Эдегор, 10.

источник: «Советский спорт»
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