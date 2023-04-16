Барриос, Малком и Кассьерра выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».
Игра пройдет в Ростове.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 54 очка, у «Ростова» 45 очков, команда занимает второе место.
Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»