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Барриос, Малком и Кассьерра выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Команды занимают два первых места в турнирной таблице чемпионата России.
16 апреля 2023 17:58
автор: Александр Евграфов

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».

Игра пройдет в Ростове.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 54 очка, у «Ростова» 45 очков, команда занимает второе место.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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