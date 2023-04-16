«Факел» и «Ахмат» разделили очки в Воронеже

Футболисты воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

На гол Артема Тимофеева (15-я минута) хозяева поля ответили точным ударом Сергея Божина (55-я минута). Под занавес встречи гости могли забить второй мяч, но удар Агаларова принял на себя Божин, который пахом отбил удар по пустым воротам.

«Ахмат» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с 18 очками находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

В 24-м туре 22 апреля «Факел» примет «Оренбург», а на следующий день «Ахмат» сыграет на своем поле с «Сочи».

Футбол. Чемпионат России. 23-й тур

«Факел» - «Ахмат» - 1:1 (0:1)

Голы: Тимофеев, 15 – Божин, 55