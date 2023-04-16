Дзюба признался, что мечтает отдать 100 результативных передач за свою карьеру 

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что поставил перед собой задачу отдать 100 результативных передач.

Отметим, что в матче 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1) форвард красно-зеленых оформил хет-трик из ассистов.

«Когда мне удалось отдать две голевые, я был мотивирован, чтобы сделать еще одну. Когда играл в Турции, наткнулся на статью про Димитри Пайета, который за «Марсель» забил 100 голов и отдал 100 ассистов. Захотелось повторить его достижение. Теперь хочется помогать партнерам по команде забивать. Если я все верно посчитал, сейчас в моей статистике 96 результативных передач. Цель - отдать оставшиеся четыре передачи. На протяжении своей карьеры я всегда старался работать на команду, люди лгут, когда говорят, что я зациклен на голах», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионов он отыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.