Анчелотти объяснил, почему «Реал» уступает «Барселоне» в текущем сезоне чемпионата Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал в чем причина отставания его команды от «Барселоны» в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Нашей команде нужно было выступать лучше. Матчи в январе доставили нам много проблем, в них мы потеряли достаточное количество очков, что усложняет задачу подобраться к лидеру в настоящее время», — заявил Анчелотти на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

Добавим, что в данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги (62 очка), отставая от лидера чемпионата, «Барселоны» (72 очка) на десять десять очков.