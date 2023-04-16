ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти объяснил, почему «Реал» уступает «Барселоне» в текущем сезоне чемпионата Испании

По мнению итальянского специалиста, сливочные потеряли много очков в январских играх.
Анчелотти объяснил, почему «Реал» уступает «Барселоне» в текущем сезоне чемпионата Испании
16 апреля 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Ла Лига

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал в чем причина отставания его команды от «Барселоны» в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Нашей команде нужно было выступать лучше. Матчи в январе доставили нам много проблем, в них мы потеряли достаточное количество очков, что усложняет задачу подобраться к лидеру в настоящее время», — заявил Анчелотти на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

Добавим, что в данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги (62 очка), отставая от лидера чемпионата, «Барселоны» (72 очка) на десять десять очков.

Анчелотти объяснил, почему «Реал» уступает «Барселоне» в текущем сезоне чемпионата Испании
Анчелотти объяснил, почему «Реал» уступает «Барселоне» в текущем сезоне чемпионата Испании
По мнению итальянского специалиста, сливочные потеряли много очков в январских играх.
16.04.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Головин отличился в матче с «Лорьяном»
На счету россиянина забитый гол после передачи Виссама Бен-Йеддера
16.04.2023 18:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзюба признался, что мечтает отдать 100 результативных передач за свою карьеру 
Дзюба признался, что мечтает отдать 100 результативных передач за свою карьеру 
По словам 34-летнего форварда, в данный момент на его счету 96 ассистов.
16.04.2023 18:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» и «Ахмат» разделили очки в Воронеже
Команды сыграли вничью 1:1.
16.04.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Голевая передача Миранчука помогла «Торино» сыграть вничью с «Салернитаной»
Российский футболист ассистировал Арнальдо Санабрии.
16.04.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Барриос, Малком и Кассьерра выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Команды занимают два первых места в турнирной таблице чемпионата России.
16.04.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Арсенал» потерял очки, упустив победу над «Вест Хэмом»
«Арсенал» потерял очки, упустив победу над «Вест Хэмом»
Отставание «Манчестер Сити» от лидера АПЛ составляет четыре очка. 
16.04.2023 17:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Молодежная сборная России получила приглашение на турнир в Бразилии 
Молодежная сборная России получила приглашение на турнир в Бразилии 
В мае запланирован международный турнир под эгидой БРИКС среди молодежных национальных команд. 
16.04.2023 17:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев уверен, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство РПЛ в следующем сезоне
Губерниев уверен, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство РПЛ в следующем сезоне
48-летний журналист оценил победу железнодорожников над «Оренбургом». 
16.04.2023 17:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика