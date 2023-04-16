«Барселона» на выезде не смогла обыграть «Хетафе» 

«Барселона» в гостях сыграла вничью с «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.
Cине-гранатовые превзошли своего соперника во владении мячом (67 на 33), в ударах по воротам (14-5), а также по ударам в створ (3-1).
Таким образом, «Барселона» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка после 29 проведенных встреч. «Хетафе» поднимается 15-й строчку, имея в своем активе 31 очко.
23 апреля подопечные Хави примут на своем поле «Атлетико» , «Хетафе» в тот же день отправится в гости к «Мальорке».
Ла Лига
29-й тур
«Хетафе» – «Барселона» – 0:0 (0:0)
источник: «Советский спорт»