Ловчев назвал Дзюбу вожаком «Локомотива» после победы над «Оренбургом»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев подвел итоги встречи 23-го тура РПЛ между «Локомотивов» и «Оренбургом», в которой красно-зеленые разгромили своего соперника со счетом 4:1.

74-летний эксперт также отметил отличное выступление нападающего московской команды Артема Дзюбы, который в матче отдал три результативных передачи.

«Игра получилась очень открытой, особенно в первой тайме. Казалось, что второй тайм «Локомотив» просидит в обороне, но этого не случилось. Дзюба не может позволить команде уйти глубоко в защиту, когда соперник не оказывает давления. Он – настоящий вожак «Локомотива», провел хороший матч, хоть и не забил. Глушенков тоже продемонстрировал отличную игру, но пока по нему рано делать выводы. Нужна стабильность», – написал Ловчев в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 23 матчей.

23 апреля подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде с ЦСКА.