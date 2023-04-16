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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в домашнем матче Лиги 1 

Российский хавбек отличился на 28-й минуте. 
16 апреля 2023 19:58
автор: Глеб Шевяков

«Монако» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков.

За хозяев поля отличились нападающий Крепен Дьятта (14-я минута), российский полузащитник Александр Головин (28) и форвард Кевин Фолланд (55). В составе гостей гол забил нападающий Ибраима Коне (86).

Таким образом, «Монако» набирает 61 очко и по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, сравнявшись по количеству очков с «Марселем», который располагается на третьей строчке.

«Лорьян» идет десятым с 45-ю очками.

22 апреля красно-белые отправятся в гости к «Лансу», а 23 апреля «мерлузовые» примут на своем поле «Тулузу».

Лига 1

31-й тур

«Монако» – «Лорьян» – 3:1 (2:0)

Голы: Дьятта, 14. Головин, 28. Фолланд, 55. – Коне, 86.

источник: «Советский спорт»
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