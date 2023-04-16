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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел на третье место в АПЛ

Встреча прошла на «Сити Граунд».
16 апреля 2023 20:22

«Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Ноттингем Фореста» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отличились Антони (32-я минута) и Диогу Далот (76).

Таким образом, команда Эрика тен Хега с 59 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стивена Купера находятся на 18-й строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Тоттенхэму» (27 апреля), а «Ноттингем» сыграет на выезде против «Ливерпуля» (22 апреля).

источник: «Советский спорт»
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