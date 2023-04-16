«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» и вышел на третье место в чемпионате Германии

Футболисты «Униона» сыграли вничью с «Бохумом» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча в Берлине завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля в компенсированное время первого тайма отличился Йосип Юранович (45+3). Гости сравняли счет на 55-й минуте благодаря тому, что Кевин Штегер реализовавшему пенальти.

Хозяева доигрывали матч вдесятером. На 62-й минуте с поля был удален Пауль Еккель, получивший вторую желтую карточку.

«Унион» набрал 52 очка и вышел на третье место в чемпионате Германии, опережая «Лейпциг» на одно очко. «Бохум» с 27 очками занимает 15-е место.

В 29-м туре 22 апреля «Бохум» примет «Вольфсбург», а на следующий день «Унион» сыграет на выезде с менхенгладбахской «Боруссией».