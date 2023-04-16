«Ювентус» на выезде уступил «Сассуоло» в матче Серии А

«Сассуоло» на своем поле оказался сильнее «Ювентуса» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу черно-зеленых.

В составе победителей отличился Грегуар Дефрель (64-я минута).

Таким образом, команда Алессио Дионизи с 40 очками поднялась на 10-ю позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 44 очка.

В следующем туре «Сассуоло» отправится в гости к «Салернитане» (22 апреля), а «Ювентус» примет дома «Наполи» (23 апреля).