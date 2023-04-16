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«Реал» рассчитывает приобрести Холанда в 2024 году

В мадридском клубе рассчитывают заменить им Бензема.
«Реал» рассчитывает приобрести Холанда в 2024 году
16 апреля 2023 20:49
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

Мадридский «Реал» рассчитывает в 2024 году приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает испанское издание As.

По данным источника, в руководстве «Реала» рассчитывают заменить норвежцем Карима Бензема, с которым клуб намерен расстаться в следующем году. Контракт Бензема истекает в конце июня этого года, однако речь идет о продлении еще на год.

В текущем сезоне английской премьер-лиги на счету Холанда 32 гола, он является лучшим бомбардиром АПЛ, а также пять голевых передач в 28 матчах.

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