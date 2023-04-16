Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Альмерией» в Ла Лиге

«Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Альмерии» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (6-я и 44-я минуты). Также один мяч в свои ворота отправил игрок «матрасников» Хосе Мария Хименес (37).

Таким образом, «Атлетико» с 60 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Ла Лиги. «Альмерия» находится на 17-й строчке, имея в своем активе 30 очков.