«Не могу сказать, что прямо счастлив»: Карпин подвел итоги матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Нормальный результат. Не могу сказать, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй - меньше понравился. Если бы сыграли два тайма, как первый, могли бы рассчитывать на большее», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что после этой встречи команда Валерия Карпина с 46 очками осталась на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнире, имея в своем активе 55 очков.

В следующем туре «Ростов» отправится на выезд к «Уралу» (23 апреля), а «Зенит» примет дома московское «Динамо» (22 апреля).