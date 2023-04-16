ФНЛ продала права на показ матчей в Китай

Футбольная национальная лига достигла соглашения о продаже прав на показ матчей китайским вещателям, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

По их данным, сообщение об этом будет сделано в понедельник. Также сообщается об интересе к матчам Российской премьер-лиги, однако сторонам не удалось договориться из-за предложенной цены.

«ФНЛ договорились с Китаем. У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счёт платных подписок», — цитирует «Чемпионат» источник.