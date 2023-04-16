Журова считает, что болельщикам не так интересен переход российского футбола в Азию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Могу сказать. что для болельщиков переход в Азию - это не так интересно. В Европе сильные команды. Это однозначно. Плюс, если я не ошибаюсь, мне кажется, Казахстан сначала принял решение перейти в Азию», - приводит слова политика Rusfootball.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за непростой политической ситуации в мире.