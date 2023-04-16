Семак заявил, что каждый матч команде дается сложно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что турнирная ситуация в чемпионате России полностью отражает соотношение сил.

«Турнирная ситуация на сегодняшний день полностью отражает соотношение сил. Для нас любая потеря очков - это минус, поэтому мы немножко расстроены. Но ничего страшного не произошло. Будем готовиться уже к следующему туру. Сейчас каждый матч дается сложно, это понятно, всем командам нужны очки», - цитирует Семака сайт действующих чемпионов России.

В матче 23-го тура «Зенит» сыграл нулевую ничью с «Ростовом». После 23 туров «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 55 очков, «Ростов» с 46 очками идет на втором месте.

В 24-м туре 22 апреля «Зенит» примет «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет на выезде с «Уралом».