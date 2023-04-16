Комличенко отреагировал на слова Талалаева: Посмеялся. Мне неинтересно

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о себе.

Ранее рулевой подмосковного клуба уколол нападающего «Ростова» Николая Комличенко. Талалаев, получивший красную карточку в предыдущем матче за брошенную бутылку, заявил:

«Я сказал правду в лицо, что это я бросил, мы не растим Комличенко». «Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать», - приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что после ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.