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Комличенко отреагировал на слова Талалаева: Посмеялся. Мне неинтересно

Ранее наставник уколол форварда «Ростова» Николая Комличенко.
16 апреля 2023 23:33

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о себе.

Ранее рулевой подмосковного клуба уколол нападающего «Ростова» Николая Комличенко. Талалаев, получивший красную карточку в предыдущем матче за брошенную бутылку, заявил:

«Я сказал правду в лицо, что это я бросил, мы не растим Комличенко». «Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать», - приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что после ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
Комличенко отреагировал на слова Талалаева: Посмеялся. Мне неинтересно
Ранее наставник уколол форварда «Ростова» Николая Комличенко.
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