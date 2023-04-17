«Севилья» в большинстве победила «Валенсию» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Севильи» победили «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

У победителей отличились Луак Баде (55-я минута) и Сусо (75). Хозяева поля доигрывали матч вдесятером – на 85-й минуте прямую красную карточку получил Илаш Мориба.

«Севилья» набрала 35 очков и поднялась на 12-е место, у «Валенсии» осталось 27 очков, команда занимает 18-е место и находится в зоне вылета из Примеры.

В 30-м туре 23 апреля «Валенсия» сыграет на выезде с аутсайдером Ла Лиги «Эльче», а «Севилья» примет «Вильярреал», борющийся за попадание в еврокубки.

Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

«Валенсия» - «Севилья» - 0:2 (0:0)

Голы: Баде, 55; Сусо, 75

Удаление: Мориба, 85