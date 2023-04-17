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«Аль-Наср» предложил Зидану контракт тренера за 60 млн евро в год

Фигура Динко Иличича по-прежнему рассматривается как временная.
17 апреля 2023 00:19
автор: Александр Евграфов

Руководство саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» готово предложить Зинеддину Зидану двухгодичный контракт общей стоимостью 120 млн евро, сообщает испанская Marca со ссылкой на саудовских журналистов.

По данным источника, о реакции Зидана на это предложение неизвестно. Отмечается лишь, что в клубе хотят совместной работы португальского нападающего Криштиану Роналду и Зидана.

Ранее, руководство клуба отправило в отставку Руди Гарсию за плохие результаты, назначив следом Динко Иличича главным тренером.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Иттихада» на три очка.

источник: Marca
«Аль-Наср» предложил Зидану контракт тренера за 60 млн евро в год
Фигура Динко Иличича по-прежнему рассматривается как временная.
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