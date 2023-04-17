Головин установил личный рекорд по голам за «Монако» в течение сезона

Накануне, 16 апреля, «Монако» обыграл «Лорьян» (3:1) в матче 31-го тура Лиги 1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин поразил ворота соперника на 27-й минуте.

Таким образом, отечественный футболист превзошел собственное достижение по голам за «Монако» в течение сезона. В данный момент на его счету 7 мячей, а в прошлой кампании хавбек забил 5 голов.

Всего в этом сезоне чемпионата Франции 26-летний россиянин провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.