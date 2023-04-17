Гвинеец Янсане назвал Россию своим вторым домом

Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане признался, что считает Россию своим вторым домом.

«Чувствую себя просто превосходно! Это мой дом. До «Нижнего Новгорода» играл в командах из ФНЛ, поэтому с уверенностью могу сказать, что для меня Россия - второй дом. Мне нравится ваша страна», - приводит слова форварда Sport24.ru.

Напомним, в ткущем сезоне Янасне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не забил ни одного мяча.

После 23 туров нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Недавно команду возглавил Сергей Юран.