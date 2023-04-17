Фрэнк Лэмпард: Во время правления Абрамовича «Челси» все ненавидели

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что его мало интересует мнение экспертов и болельщиков о его команде.

«Пострадала ли репутация «Челси» в этом сезоне? Меня не волнует, что о нас думают как о клубе. В первые годы правления Абрамовича, я думаю, нас ненавидели все, а мы побеждали. Так что я не думаю, что нам следует зацикливаться на этом. Мы стремимся быть командой, в которой люди уважают друг друга и понимают, чего хотят добиться. В данный момент это не так», — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.

Напомним, Лэмпард временно возглавил «аристократов» до конца нынешнего сезона после увольнения Грэма Поттера.

После 31 матча «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.