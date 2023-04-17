ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Орлов рассказал, почему фанаты «Зенита» негативно относились к Дзюбе

По словам комментатора, нападающий вел себя как эгоист.
Орлов рассказал, почему фанаты «Зенита» негативно относились к Дзюбе
17 апреля 2023 09:57
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Зенит»

Спортивный журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что болельщики «Зенита» негативно относились к форварду Артему Дзюбе.

По его словам, многие фанаты недолюбливали игрока, так как он вел себя эгоистично по отношению к команде.

«Он был не свой. Артем по духу – не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс, – они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба – ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, 34-летний Дзюба ушел из «Зенита» летом 2022 года. В одном из последних интервью он заявил, что клуб не горел желанием продлевать с ним контракт. Кроме того, футболист подчеркнул, что в руководстве сделали ставку на бразильских игроков, а россияне отошли на второй план.

источник: «Советский спорт»
Экс-гендиректор «Спартака» Первак заявил, что Федун только мешал клубу
Экс-гендиректор «Спартака» Первак заявил, что Федун только мешал клубу
В 2022 году бизнесмен продал «Спартак» «Лукойлу».
17.04.2023 10:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Орлов рассказал, почему фанаты «Зенита» негативно относились к Дзюбе
Орлов рассказал, почему фанаты «Зенита» негативно относились к Дзюбе
По словам комментатора, нападающий вел себя как эгоист.
17.04.2023 09:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фрэнк Лэмпард: Во время правления Абрамовича «Челси» все ненавидели
Специалист заявил, что его не интересует репутация команды в глаза общественности.
17.04.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» провел переговоры с Юлианом Нагельсманом
«Челси» провел переговоры с Юлианом Нагельсманом
Встреча состоялась 13 апреля.
17.04.2023 09:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гвинеец Янсане назвал Россию своим вторым домом
Гвинеец Янсане назвал Россию своим вторым домом
Футболист выступает за «Пари НН».
17.04.2023 09:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Головин установил личный рекорд по голам за «Монако» в течение сезона
Головин установил личный рекорд по голам за «Монако» в течение сезона
Российский полузащитник прогрессирует с каждым годом.
17.04.2023 08:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Аль-Наср» предложил Зидану контракт тренера за 60 млн евро в год
Фигура Динко Иличича по-прежнему рассматривается как временная.
17.04.2023 00:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Севилья» в большинстве победила «Валенсию» в матче чемпионата Испании
«Валенсия» продолжает находиться в зоне вылета из Примеры.
17.04.2023 00:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Витиньи принес победу «Марселю» над «Труа»
Это были первые голы футболиста за провансальцев.
16.04.2023 23:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика