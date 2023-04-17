Орлов рассказал, почему фанаты «Зенита» негативно относились к Дзюбе

Спортивный журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что болельщики «Зенита» негативно относились к форварду Артему Дзюбе.

По его словам, многие фанаты недолюбливали игрока, так как он вел себя эгоистично по отношению к команде.

«Он был не свой. Артем по духу – не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс, – они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба – ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, 34-летний Дзюба ушел из «Зенита» летом 2022 года. В одном из последних интервью он заявил, что клуб не горел желанием продлевать с ним контракт. Кроме того, футболист подчеркнул, что в руководстве сделали ставку на бразильских игроков, а россияне отошли на второй план.