Экс-гендиректор «Спартака» Первак заявил, что Федун только мешал клубу

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил эффективность управления клубом его бывшим владельцем Леонидом Федуном.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всём найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернётся ли он ещё в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», - приводит слова Первака «РБ Спорт».

Напомним, Федун полностью приобрел столичный клуб у Андрея Червиченко в 2004 году. За время его правления красно-белые один раз стали чемпионами России, один раз выиграли Кубок страны и один раз - Суперкубок.

Также в активе москвичей несколько комплектов серебряных и бронзовых наград и выходов в финал Кубка.

В текущем сезоне после 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третью строчку в турнирной таблице и продолжает борьбу за Кубок.