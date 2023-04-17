Президент «Барселоны» анонсировал возвращение Лионеля Месси

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщает Cadena SER Carrusel Deportivo, после матча с «Хетафе» (0:0) в рамках чемпионата Испании глава каталонцев согласился сделать совместное фото с болельщиками. Перед снимком один из них спросил у функционера, вернется ли Месси в команду.

«Да», – ответил Лапорта фанату «Барселоны».

Ранее сообщалось, что 34-летний Месси получил предложение от «ПСЖ» о продлении контракта, однако, форвард твердо решил покинуть команду.

По некоторым данным, аргентинец уже обсудил с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом свою позицию на поле и остался доволен проектом молодого специалиста.