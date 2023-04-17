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КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Торпедо» Клотета в матче со «Спартаком»

Испанец возглавил «автозаводцев» 28 марта.
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Торпедо» Клотета в матче со «Спартаком»
17 апреля 2023 12:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассмотрит дело главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета, который был удален в первом тайме матча 23-го тура со «Спартаком» (1:2) и нелицеприятно высказывался о работе арбитров, которые поставили три пенальти в ворота его команды.

«КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашён на заседание. Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит — всё сообщат на пресс-конференции», - приводит «Чемпионат» слова Григорьянца.

Напомним, что матч «Торпедо» - «Спартак» судила бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

источник: Чемпионат.com
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