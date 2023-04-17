В «Ференцвароше» рассказали, планирует ли клуб приобретать полузащитника «Оренбурга» Веру

В «Ференцвароше» ответили на появившуюся информацию об интересе к полузащитнику «Оренбурга» Лукасу Вере.

«Мы не комментируем слухи. Наш клуб не проявлял интерес к Лукасу Вере и не делал никаких предложений российскому клубу», - приводит Sport24 слова пресс-службы венгерского клуба.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Вера провел 21 матч и забил один гол. Контракт аргентинца с российской командой рассчитан до 30 июня 2024 года, его рыночная трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.