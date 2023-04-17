Тренер сбил насмерть 20-летнего юношу. Медийный клуб Соболева и Джикии выступил с заявлением

Главный тренер медийного клуба «Бей Беги» Александр Низрюхин подозревается в том, что он сбил насмерть 20-летнего Никиту Крюкова, сообщает телеграм-канал «Кровавыя барыня».

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 9 апреля под Александровым во Владимирской области.

Клуб «Бей Беги», которым владеют футболисты Георгий Джикия и Александр Соболев, выступил с заявлением по данный информации.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Сам подозреваемый, который до начала карьеры тренера играл вратарем, от комментариев отказался.