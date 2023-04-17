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Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов, Алексей Миранчук не попал в топ-3

Между лидером списка и остальными игроком внушительная разница в стоимости.
Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов, Алексей Миранчук не попал в топ-3
17 апреля 2023 16:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Торино»

Знаменитый портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих российских футболистов.

Возглавил ее хавбек «Монако» Александр Головин с ценником в 25 млн евро, при этом он опередил своих преследователей сразу на 10 млн. По 15 млн стоят полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, ставшие вторым и третьим.

Второй российских легионер из известных чемпионатов Алексей Миранчук («Торино»), он занимает четвертое место и оценивает в 12 млн евро.

Самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt:

1. Александр Головин («Монако», € 25 млн).
2. Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн).
3. Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн).
4. Алексей Миранчук («Торино», € 12 млн).
5. Федор Чалов (ЦСКА, € 10 млн).
6. Далер Кузяев («Зенит», € 10 млн).
7. Александр Соболев («Спартак», € 9 млн).
8. Дмитрий Баринов («Локомотив», € 8 млн).
9. Даниил Фомин («Динамо», € 8 млн).
10. Георгий Джикия («Спартак», € 8 млн).

источник: Transfermarkt
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