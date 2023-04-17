Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов, Алексей Миранчук не попал в топ-3

Знаменитый портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих российских футболистов.

Возглавил ее хавбек «Монако» Александр Головин с ценником в 25 млн евро, при этом он опередил своих преследователей сразу на 10 млн. По 15 млн стоят полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, ставшие вторым и третьим.

Второй российских легионер из известных чемпионатов Алексей Миранчук («Торино»), он занимает четвертое место и оценивает в 12 млн евро.

Самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt:

1. Александр Головин («Монако», € 25 млн).

2. Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн).

3. Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн).

4. Алексей Миранчук («Торино», € 12 млн).

5. Федор Чалов (ЦСКА, € 10 млн).

6. Далер Кузяев («Зенит», € 10 млн).

7. Александр Соболев («Спартак», € 9 млн).

8. Дмитрий Баринов («Локомотив», € 8 млн).

9. Даниил Фомин («Динамо», € 8 млн).

10. Георгий Джикия («Спартак», € 8 млн).