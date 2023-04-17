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Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании

Футболист по-прежнему находится под стражей.
Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании
17 апреля 2023 17:21
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автор фото: ФК «Пумас»

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес вновь изменил свои показания по продолжающемуся делу о сексуальном насилии. Он признал, что солгал в более раннем заявлении.

Как пишет Mundo Deportivo, Алвес предстал перед судьей, чтобы изменить свою версию событий.

Ранее игрок отрицал все, чтобы защитить свои отношения с супругой Жоаной Санс, которая в итоге разорвала отношения с футболистом.

Напомним, что инцидент произошел в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря. Алвес находится в тюрьме и останется в ней до завершения судебного разбирательства.

источник: El Mundo Deportivo
Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании
Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании
Футболист по-прежнему находится под стражей.
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