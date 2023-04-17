Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес вновь изменил свои показания по продолжающемуся делу о сексуальном насилии. Он признал, что солгал в более раннем заявлении.

Как пишет Mundo Deportivo, Алвес предстал перед судьей, чтобы изменить свою версию событий.

Ранее игрок отрицал все, чтобы защитить свои отношения с супругой Жоаной Санс, которая в итоге разорвала отношения с футболистом.

Напомним, что инцидент произошел в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря. Алвес находится в тюрьме и останется в ней до завершения судебного разбирательства.