Слуцкий заявил, что «Наполи» выиграл в лотерею, подписав Кварацхелию 

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о выступлении Хвичи Кварацхелии за «Наполи» в текущем сезоне.

«Я не сомневался в его уровне. Ожидал, что он ярко заиграет в Европе. Перед его приходом в «Наполи» никто в Италии о нем даже не слышал, но в России он уже заявил о себе, как об игроке высокого класса. Остается лишь поздравить «Наполи» с удачным приобретением. Они выиграли в лотерею, подписав Хвичу», — приводит слова Слуцкого Sky Sports.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 34 матча, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее 22-летний игрок выступал за «Рубин» и «Локомотив».