Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП

Нападающий «Урала» Рай Влут подал апелляцию на решение нидерландского суда, приговорившего его к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

«Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение», - говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Напомним, что в ноябре 2021 года 27-летний игрок в Нидерландах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел за 18 матчей и забил шесть мячей.