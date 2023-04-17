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Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП

Ранее игрока приговорили к 2,5 года тюрьмы.
Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП
17 апреля 2023 18:14
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автор фото: РИА Новости

Нападающий «Урала» Рай Влут подал апелляцию на решение нидерландского суда, приговорившего его к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

«Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение», - говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Напомним, что в ноябре 2021 года 27-летний игрок в Нидерландах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел за 18 матчей и забил шесть мячей.

источник: ФК «Урал»
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