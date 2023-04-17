Вратарь «Зенита» Васютин заинтересовал скандинавские клубы

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента.

«Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант», - приводит слова менеджера «РБ Спорт».

Добавим, что в декабре 2022 года закончилась аренда воспитанника петербургского клуба в шведской клубе «Юргорден». Кроме того, он на правах аренды выступал в норвежском «Сарпсборге» и финском клубе «Лахти».

К слову, в текущем сезоне Васютин сыграл в одном матче Кубка России.