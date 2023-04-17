Иммобиле не считает себя виноватым в произошедшем ДТП 

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что он невиновен в дорожном-транспортном происшествии, которое произошло 16 апреля в Риме.

«Мой клиент Чиро Иммобиле глубоко обеспокоен из-за ситуации, которая произошла. Сейчас он думает лишь о двух своих дочерях и о здоровье водителя трамвая. Чиро рассчитывает, что он скоро поправится и рад, что в аварии никто не получил серьезных травм. Также он убежден, что следовал всем правилам дорожного движения и доверяет местным властям, которые расследуют это дело», – приводит слова своего адвоката Иммобиле в своих соцсетях.

Напомним, что в результате аварии Иммобиле травмировал позвоночник и получил перелом ребра. По слова нападающего римлян, виновником ДТП стал трамвай, который проехал на красный свет светофора и врезался в его автомобиль.