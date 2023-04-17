Лэмпард считает, что «Челси» может сотворить историю в ответном матче с «Реалом»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Футбол – такая игра, в которой может случиться все, что угодно. Мы команда, которая способна конкурировать и заслуженно выступает в четвертьфинале. Игроки осознают, что нам противостоит очень сильный соперник, однако всегда есть возможность сотворить историю. Для этого мы отдадим все силы и постараемся выйти в следующий раунд турнира», – заявил 44-летний специалист на пресс-конференции.

Добавим, что второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет во вторник, 18 апреля в Лондоне. Ранее в Мадриде синие потерпели поражение от «сливочных» со счетом 0:2.