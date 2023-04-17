Лукаку покинет «Интер» по завершении текущего сезона 

Руководство «Интера» не собирается продлевать арендное соглашение с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку на следующий сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, миланская команда откажется от продления аренды 29-летнего игрока, поэтому бельгиец ближайшим летом вернется в стан «пенсионеров». Сообщается, что итальянский клуб рассмотрит другие варианты на позицию нападающего.

Добавим, что Лукаку был арендован «Интером» у «Челси» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Симоне Индзаги он отыграл 24 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.