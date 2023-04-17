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Лукаку покинет «Интер» по завершении текущего сезона 

«Нерадзурри» не планируют продлевать аренду бельгийского игрока. 
Лукаку покинет «Интер» по завершении текущего сезона 
17 апреля 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Интер»

Руководство «Интера» не собирается продлевать арендное соглашение с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку на следующий сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, миланская команда откажется от продления аренды 29-летнего игрока, поэтому бельгиец ближайшим летом вернется в стан «пенсионеров». Сообщается, что итальянский клуб рассмотрит другие варианты на позицию нападающего.

Добавим, что Лукаку был арендован «Интером» у «Челси» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Симоне Индзаги он отыграл 24 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

источник: La Gazzetta dello Sport
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