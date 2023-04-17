Канчельскис сравнил уровень работы Карпина и Семака: Бюджет «Зенита» играет ключевую роль

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с наставником «Зенита» Сергеем Семаком.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Роль Семака в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», - приводит слова прославленного спортсмена «РБ Спорт».

Напомним, что команда Валерия Карпина с 46 очками находится на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнире, имея в своем активе 55 очков.

В следующем туре «Ростов» отправится на выезд к «Уралу» (23 апреля), а «Зенит» примет дома московское «Динамо» (22 апреля).