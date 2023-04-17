ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис сравнил уровень работы Карпина и Семака: Бюджет «Зенита» играет ключевую роль

Бывший футболист считает, что Сергей Семак не добился бы таких успехов в «Ростове».
17 апреля 2023 19:17

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с наставником «Зенита» Сергеем Семаком.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Роль Семака в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», - приводит слова прославленного спортсмена «РБ Спорт».

Напомним, что команда Валерия Карпина с 46 очками находится на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнире, имея в своем активе 55 очков.

В следующем туре «Ростов» отправится на выезд к «Уралу» (23 апреля), а «Зенит» примет дома московское «Динамо» (22 апреля).

источник: «РБ-Спорт»
Головин возглавил список самых дорогих футболистов России по версии Transfermarkt
Головин возглавил список самых дорогих футболистов России по версии Transfermarkt
В первую тройку также вошли Арсен Захарян и Матвей Сафонов.
17.04.2023 19:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Канчельскис сравнил уровень работы Карпина и Семака: Бюджет «Зенита» играет ключевую роль
Бывший футболист считает, что Сергей Семак не добился бы таких успехов в «Ростове».
17.04.2023 19:17
Футбол
Лукаку покинет «Интер» по завершении текущего сезона 
Лукаку покинет «Интер» по завершении текущего сезона 
«Нерадзурри» не планируют продлевать аренду бельгийского игрока. 
17.04.2023 19:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лэмпард считает, что «Челси» может сотворить историю в ответном матче с «Реалом»
Лэмпард считает, что «Челси» может сотворить историю в ответном матче с «Реалом»
В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «пенсионеры» уступили мадридскому клубу со счетом 0:2. 
17.04.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Иммобиле не считает себя виноватым в произошедшем ДТП 
Иммобиле не считает себя виноватым в произошедшем ДТП 
16 апреля автомобиль итальянца столкнулся с трамваем. 
17.04.2023 18:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вратарь «Зенита» Васютин заинтересовал скандинавские клубы
Вратарь «Зенита» Васютин заинтересовал скандинавские клубы
Ранее голкипер выступал в чемпионатах Швеции, Норвегии и Финляндии.
17.04.2023 18:33
Футбол
Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП
Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП
Ранее игрока приговорили к 2,5 года тюрьмы.
17.04.2023 18:14
Футбол
Слуцкий заявил, что «Наполи» выиграл в лотерею, подписав Кварацхелию 
Слуцкий заявил, что «Наполи» выиграл в лотерею, подписав Кварацхелию 
Грузинский футболист присоединился к неаполитанцам в начале нынешнего сезона.
17.04.2023 18:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании
Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу об обвинении его в изнасиловании
Футболист по-прежнему находится под стражей.
17.04.2023 17:21
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика