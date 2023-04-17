Головин возглавил список самых дорогих футболистов России по версии Transfermarkt

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан самым дорогим российским футболистом по версии авторитетного портала Transfermarkt.

26-летний хавбек оценивается в 25 млн евро. Вторым и третьим по этому показателю стали вингер московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Оба игрока оцениваются в 15 млн евро.

На четвертой позиции расположился хавбек «Торино» Алексей Миранчук, принадлежащий «Аталанте». Его трансфер оценивается в 12 млн евро. Замкнул топ-5 нападающий ЦСКА Федор Чалов (10 млн евро).