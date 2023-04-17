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КДК РФС получил заявление от «Химок» по поводу отмены дисквалификации Талалаева

В концовке встречи с «Крыльями Советов» наставник красно-черных был удален с поля за брошенную бутылку. 
КДК РФС получил заявление от «Химок» по поводу отмены дисквалификации Талалаева
17 апреля 2023 19:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Химки»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Химки» отправили официальное заявление с прошением об отмене красной карточки главному тренеру клуба Андрею Талалаеву.

«От «Химкок» пришло заявление в контрольно-дисциплинарный комитет РФС с целью отмены красной карточки. Данные документы мы отправляем в ЭСК РФС для расследования дела и вынесения заключения. Окончательное решение со стороны КДК РФС будет приниматься после того, как заключение будет вынесено», – приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата России между Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) главный тренер подмосковной команды Талалаев бросил бутылку воды на газон на 90-й минуте, за что арбитр встречи показал 50-летнему специалисту красную карточку и удалил того с тренерской скамейки.

источник: «Спорт-Экспресс»
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