В «Пари НН» надеются, что команда займет место выше зоны стыковых матчей 

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов выразил надежду, что команда улучшит свое турнирное положение в будущих матчах.

«Все в клубе осознают, что мы находимся в трудном положении. Команде необходимо зарабатывать очки, одерживать победы, чтобы выбраться из проблемной ситуации. Отрыв от 12-й строчки составляет всего шесть очков, это не так много. Мы профессиональный клуб и ставим перед собой высокие задачи. Команда способна подняться выше, на 11-12 место. Если не получится, будем решать вопрос о сохранении прописки в стыковых встречах», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящее время «Пари НН» идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после 23 проведенных матчей.