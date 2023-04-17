Акинфеев сделал подарок болельщику, приезжающему на матчи ЦСКА на велосипеде

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиком, который приезжает на матчи команды на велосипеде.

Как сообщает «Матч Премьер», фанат Андрей посещает каждую игру клуба. Так, за все время он преодолел на велосипеде почти 60 тысяч км.

Про историю мужчины узнал Акинфеев и поблагодарил его. Голкипер подарил ему новый велосипед. Встреча состоялась в день матча 21-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом» (2:0).

Добавим, что ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ располагается на четвертой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 44 очка.