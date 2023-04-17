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Хусаинов сравнил арбитров с саперами при общении с тренерами 

По мнению 68-летнего судьи, арбитрам необходимо подбирать правильные слова, объясняя свои принятые решения.  
17 апреля 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов посоветовал действующим арбитрам общаться с главными тренерами команд в спокойной манере, а не вступать с ними в споры.

«Судьям стоит подбирать правильные слова с целью успокоить наставников, но держать ситуацию под своим контролем. Это сложная работа. Главное в такой момент не принимать участие в дискуссии. В мое время все занимались своим делом, арбитры следили за соблюдением правил, футболисты играли. Но сейчас многое поменялось, теперь существует VAR. Большинство споров возникает из-за попыток объяснить свои вердикты. Футболисты и тренеры часто оказывают давление, вспоминая как ты работал в прошлых матчах. В такой момент судью можно сравнить с сапером, которому нельзя ошибаться», — приводит слова Хусаинова RT.

Напомним, что в 23-м туре РПЛ во время проведения матчей были удалены главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет, а также наставник «Химок» Андрей Талалаев.

источник: «RT на русском»
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