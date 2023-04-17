Радимов о дисквалификации Клотета и Талалаева перед матчем «Торпедо» с «Химками»: Уникальный случай!

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета и наставника «Химок» Андрея Талалаева накануне очной встречи команд в рамках 24-го тура.

«Талалаев и Клотет: в следующем матче «Химкам» и «Торпедо» играть друг с другом, и оба аутсайдера будут без главных тренеров, которые только что возглавили свои команды. Уникальный случай!», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, Талалаев был удален в матче против «Крыльев Советов» за выброс бутылки с водой на поле.

Клотет получил красную карточку в поединке с московским «Спартаком» за оскорбительные жесты и высказывания в адрес главного арбитра встречи.